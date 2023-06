Diocesi: Urbino, domani il 44° Pellegrinaggio al santuario della Madonna del Pelingo

È in programma per domani, venerdì 2 giugno, il tradizionale pellegrinaggio a piedi da Urbino al Pelingo, giunto quest’anno alla 44ª edizione. La partenza è fissata per le 6 dal santuario del Sacro Cuore di Gesù a Ca’ Staccolo in Urbino. A guidare i pellegrini saranno mons. Sandro Salvucci, arcivescovo di Pesaro e di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, e da don Fabio Pierleoni. L’arrivo al santuario della Madonna del Pelingo è previsto alle 11; alle 12, poi, sarà mons. Giovanni Tani, arcivescovo emerito di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, a presiedere la celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio, alle 15, la recita del Santo Rosario in chiesa.