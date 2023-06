Libri: Edizioni Terrasanta, in uscita domani “A Gerusalemme. Dieci itinerari per curiosi, meravigliati e perplessi” di Marco Bonatti

“A Gerusalemme. Dieci itinerari per curiosi, meravigliati e perplessi”: è il titolo del libro (Edizioni Terrasanta), del giornalista e scrittore torinese Marco Bonatti, in uscita domani. Il volume, spiega l’autore, “contiene appunti di viaggio, raccolti secondo un criterio che è un gioco: immaginare le tappe della visita come altrettante linee e stazioni di metropolitana attraverso la Città Vecchia. Una rete improbabile ma non inverosimile: le case, i muri, le strade di Gerusalemme contengono e richiamano frammenti d’Europa che si sono accumulati nei secoli, dal sacrificio di Isacco alle Crociate, dalla distruzione del Tempio all’Olocausto. Nel labirinto della Città Vecchia siamo destinati a perderci e a ritrovare le pietre che hanno fatto il nostro cammino, perché Gerusalemme è il luogo dove tutti siamo nati” come scriveva Jean-Pierre Sonnet. Più che una guida il libro è un diario di viaggio, con gli itinerari attraverso la Città Vecchia articolati in 10 linee, che raggruppano temi e soggetti omogenei (le donne, i miracoli, la diaspora…).