Diocesi: Chieti, domani nella basilica della Madonna dei Miracoli incontro “Dona un prete” con gli amici dell’Opera di San Pietro Apostolo

Sarà la basilica della Madonna dei Miracoli a Casalbordino (Ch) ad ospitare nella mattinata di domani, venerdì 2 giugno, l’incontro diocesano “Dona un prete” degli amici della Pontificia di San Pietro Apostolo (Pospa). L’iniziativa, organizzata dal Centro missionario diocesano di Chieti-Vasto, prenderà il via alle 9.30 e consentirà di conoscere di più e meglio l’Opera di San Pietro Apostolo. Dopo la preghiera dell’ora media verrà presentata l’attività delle Pontificie opere missionarie a cui seguiranno gli interventi di Eleonora Borgia, che approfondirà l’Opera di San Pietro Apostolo, e di Lorenzo Nicchiarelli, che si soffermerà sulle indicazioni operative.

“L’invito – spiega il vicario episcopale per le missioni, mons. Michele Carlucci – è rivolto a quanti hanno in corso un’adozione e a quanti desiderano conoscere meglio l’Opera. Ho speranza di una risposta generosa all’incontro anche se, la varietà del territorio diocesano, potrebbe impedirlo. Un invito particolare ai sacerdoti operanti nella nostra arcidiocesi e sono frutto di adozione: testimoni per conoscere l’impegno che tanti, nella nostra Chiesa diocesana, offrono per la formazione dei sacerdoti per il mondo intero”.

“La natura della Pontificia Opera di San Pietro Apostolo è la formazione del clero autoctono”, aggiunge mons. Carlucci, indicandolo come un’‘Impegno missionario silenzioso’ che porta i suoi frutti nello stile che appartiene alla carità, a Dio stesso”.