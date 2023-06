Povertà educativa: “Con i Bambini” e Demopolis, giovedì 8 giugno si presenta la prima indagine demoscopica rivolta direttamente agli adolescenti

Si terrà il prossimo 8 giugno, dalle ore 10,30 alle 12, la conferenza stampa di presentazione online della prima indagine demoscopica rivolta direttamente agli adolescenti. Lo studio è stato realizzato dall’istituto Demopolis per l’impresa sociale “Con i Bambini”, che per la prima volta ha voluto ascoltare la voce degli adolescenti sul tema del disagio. L’appuntamento si terrà in streaming sulla pagina Facebook di “Con i Bambini” e sul sito www.conibambini.org.

Durante l’evento, sarà lanciato il nuovo bando di “Con i Bambini”, promosso nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, sul tema del benessere psicologico e sociale degli adolescenti, che mette a disposizione 30 milioni di euro per sostenere progetti in tutta Italia.

Presenteranno i risultati dell’indagine demoscopica Pietro Vento, direttore dell’Istituto Demopolis, e Sabrina Titone, ricercatrice di Demopolis. Ne discuteranno Maria Teresa Bellucci, vice ministro del Lavoro e vicepresidente del Comitato di indirizzo strategico del Fondo; Giuseppe Morandini, vicepresidente di Acri e presidente della Fondazione Friuli; Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore; Marco Rossi-Doria, presidente di “Con i Bambini”. Presenterà il nuovo bando Simona Rotondi, vicecoordinatrice delle Attività istituzionali di “Con i Bambini”.