Papa Francesco: “il lavoro non arrivi fino al punto di schiavizzare le persone”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Unire le forze per affrontare insieme i problemi che in questo momento sono comuni a tutta la famiglia umana”. È l’invito del Papa, nel discorso – in spagnolo – rivolto ai Membri del “Consejo Empresarial de América Latina”, ricevuti oggi in udienza. Tra i “temi sociali che ci riguardano tutti”, Francesco ha citato in particolare “il lavoro, le migrazioni, il cambiamento climatico e lo sviluppo umano integrale”. “Inquadrare il lavoro a partire da una cultura dell’incontro” ispirata alla “ricerca del bene comune”, l’ invito del Papa, per “difendersi dalle ombre del male che ci invadono quanto il profitto a tutti i costi stravolge le nostre relazioni, fino al punto di degradare o schiavizzare per persone”. Essere “costruttori di rete”, l’esortazione agli imprenditori spagnoli, sollecitati a mettersi a servizio “di ogni persona, di ogni popolo”.