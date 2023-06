Diocesi: Savona-Noli, per il progetto turistico ambientale il 3 giugno escursione a Bergeggi

Prosegue “La montagna, il gruppo, la strada”, il progetto turistico ambientale a cura dell’Ufficio pellegrinaggi e pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport della diocesi di Savona-Noli e in collaborazione con la guida Paola Bussino. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 3 giugno, alle 19, in località Merello a Bergeggi per l’escursione “Il Golfo dell’Isola al chiaro di luna” lungo il sentiero dell’eliceto e la strada romana, con panorama sulla costa e sul mare. Il percorso è lungo 5 km, dislivello di 200 metri e la durata è di 3 ore. Il trekking successivo sarà l’8 luglio dalle 9: dalla chiesa di Perti Alta si partirà per “Chiese e castelli di Perti”, un’escursione nella valle fossile di Montesordo con le antiche chiese e i castelli dei marchesi Del Carretto fino al Castrum bizantino con la chiesa Sant’Antonino. Anche in questo caso lunghezza 5 km, dislivello 200 metri e durata 3 ore.