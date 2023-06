Diocesi: Città di Castello, domani a Pieve de’ Saddi si ricordano san Crescenziano e compagni martiri. Messa con mons. Paolucci Bedini

La chiesa di Città di Castello celebrerà domani, venerdì 2 giugno, la memoria dei santi martiri Crescenziano e compagni. “Il nome di Crescenziano – viene ricordato in una nota della diocesi –, nei libri liturgici locali, compare sempre associato a quello di un gruppo di martiri sepolti nella pieve campagnola di Saddi (nel Comune di Pietralunga): Giustino, Faustino, Veriano, Orfito, Grivicciano, Benedetto, Eutropio, Fortunato, Esuperanzio. I martiri di Saddi hanno goduto nel medioevo di un culto intenso in Italia centrale. La sua venerazione si è sviluppata in età altomedievale, in particolare a Urbino, a partire dal 1068”. “Soldato dell’esercito romano – prosegue la nota –, Crescenziano sarebbe stato espulso dalle file militari a motivo della sua fede cristiana. Giunto a Città di Castello vi avrebbe annunciato per primo il Vangelo. A motivo del suo rifiuto di sacrificare agli dei pagani subì il martirio e fu sepolto in località Saddi, dove poi sorse la pieve a lui intitolata”.

Domani a Pieve de’ Saddi, il vescovo di Città di Castello, mons. Luciano Paolucci Bedini, presiederà alle 16 una celebrazione eucaristica. Sarà possibile venerare il cerchiello, reliquia attribuita al santo.