Sardegna: Azione Cattolica, domani a Galtellì la Festa degli incontri “Ajo’ scendi in campo con me”

È in programma per domani, venerdì 2 giugno, a Galtellì la Festa degli incontri promossa e organizzata dalla delegazione regionale di Azione Cattolica della Sardegna in collaborazione con l’Ac diocesana di Nuoro. Alla giornata parteciperanno più di 2.000 bambini provenienti da tutte le diocesi della Sardegna, accompagnati dai loro educatori, giovani, adulti e dai sacerdoti assistenti della grande famiglia dell’Azione Cattolica della Sardegna che conta circa 6.000 iscritti (adulti/giovani/bambini) in tutta la Regione.

“Ajo’ scendi in campo con me” è lo slogan che accompagnerà l’incontro. “Il tema del cammino Acr di quest’anno, ‘Ragazzi che squadra’, ci porta a vivere in comunione e vicinanza reciproca, per valorizzare le differenze come possibilità di crescita e di arricchimento personale”, spiegano dalla delegazione regionale di Azione Cattolica: “Vivere il tempo della fede come la partita della vita: ci serve tempo e impegno per entrare in profondità, come nello sport, dove l’allenamento e la cura, la condivisione e la fatica diventano strumenti indispensabili a sostegno del cammino personale”. “Non ci si salva da soli nella fede e non si vince da soli nello sport, la squadra diventa la comunità, la famiglia in cui ciascuno vive e realizza il suo progetto di vita, condividendo fatiche e gioie, vittorie e delusioni. La fede non è altro che un tentativo di vincere, di non buttare via la vita in cose superficiali: vivendola con Dio hai una destinazione sicura!”, prosegue la nota, nella quale si sottolinea che “sono preziosissimi gli elementi che la fede e lo sport hanno in comune: sia lo sport che la fede educano ad individuare in te qualcosa di specifico, di solo tuo, di originale solo per te. Così nella squadra, il mister riconosce in te un ruolo nella partita: nella fede sei accompagnato a capire che posto hai nella comunità con i tuoi talenti che ti rendono unico e irripetibile agli occhi di Dio e di chi ti sta vicino”.

La giornata prenderà il via alle 9 con l’accoglienza nell’anfiteatro comunale. Fino alle 10 sarà possibile visitare per gruppi autonomi la chiesa del SS. Crocifisso con il famoso crocifisso ligneo del XV secolo, la chiesa di S. Pietro e le tante altre chiesette del centro storico. “Durante la preghiera davanti al SS. Crocifisso – viene spiegato – è previsto che ciascuna diocesi possa deporre un omaggio floreale o un segno che la rappresenti”. Alle 10.30 partirà dall’anfiteatro il corteo festoso che, attraversando le vie del centro storico, giungerà al parco comunale Malicas dove alle 12 mons. Antonello Mura, vescovo di Nuoro e Lanusei, presederà la messa concelebrata dagli assistenti dell’Ac. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 16, sono previste testimonianze sul tema dello sport, intervallate da animazione, musica, bans, e un grande gioco.