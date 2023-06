Ordinariato Militare: mons. Marcianò in visita al Comando operativo Nato di stanza nei Paesi Bassi

(Foto Omi)

Visita nei giorni scorsi dell’arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia (Omi), mons. Santo Marcianò, all’Allied Joint Force Command (Jfc) Brunssum, il Comando operativo Nato di stanza nei Paesi Bassi. Lo riferisce il sito dell’Omi. A Brunssum l’arcivescovo è stato accolto dal Comandante, Generale dell’Esercito Guglielmo Luigi Miglietta che ha illustrato a mons. Marcianò i compiti ed il ruolo, nell’ambito Nato, del Comando che estende la sua area di responsabilità sulla maggior parte dell’Europa settentrionale e centrale, inclusi i paesi che si affacciano sul Mar Baltico. L’arcivescovo ha celebrato la Messa nella Cappella della base, alla quale hanno preso parte il personale delle Forze Armate ed il personale civile in servizio al JFC con i rispettivi familiari. Il rito religioso ha rappresentato un importante momento aggregativo per la comunità italiana, una delle più numerose a Brunssum. Mons. Marcianò “ha ringraziato il personale per la dedizione e la professionalità profusa nei diversi incarichi ricoperti, al servizio di una nobile causa comune. Assicurando la vicinanza del Servizio Spirituale, il presule ha sottolineato quanto l’esperienza trascorsa all’estero e con colleghi di altre nazioni fortifichi le coscienze ed il senso di appartenenza non solo al proprio paese ma ad un più ampio insieme di valori condivisi”. Nel corso del saluto all’Ordinario Militare, il Generale Miglietta ha ringraziato per il sostegno e l’attenzione che “la nazione ripone in coloro che affrontano il delicato compito di elaborare pianificazioni per la difesa del territorio e dei valori comuni di libertà e democrazia rimarcando quanto il personale in servizio all’Allied Joint Force Command Brunssum senta fortemente l’onere di questa responsabilità dedicando le migliori energie al raggiungimento dello scopo”.

Il Jfc Brunssum, che il 23 giugno celebrerà il 70° anniversario dalla sua istituzione, è una struttura multinazionale ed interforze. Insieme ai due Comandi paritetici di JFC Napoli e JFC Norfolk negli Stati Uniti, è uno dei tre Comandi a livello operativo dipendenti dal Quartier Generale supremo delle potenze Alleate in Europa – Supreme Headquarters Allied Power Europe (SHAPE). Dei quattro principali Quartier Generali della NATO, quello dislocato nei dei Paesi Bassi, è l’unico comandato da un generale europeo. Il Comando di Brunssum gestisce gran parte della presenza militare della Nato nella parte orientale dell’Alleanza con una postura di deterrenza e, in caso necessario, di difesa. Questa presenza si estrinseca principalmente attraverso 8 gruppi tattici terrestri, sei dei quali, schierati in Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Ungheria, sono subordinati al Quartier generale al comando del Generale Miglietta. Questa presenza avanzata ha comunque un carattere difensivo, proporzionato, trasparente e in linea con gli impegni e gli obblighi internazionali dell’Alleanza.