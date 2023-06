Festa della Repubblica: Anci, domani 300 sindaci apriranno la parata ai Fori Imperiali

Saranno circa 300 sindaci, provenienti da tutt’Italia, ad aprire venerdì 2 giugno la cerimonia della Festa della Repubblica in via dei Fori Imperiali, per la sesta volta dal 2016 (nel 2020 e nel 2021 la cerimonia è stata annullata per le restrizioni Covid).

Il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, guiderà il gruppo dei sindaci insieme agli amministratori di quattro dei Comuni colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna: Marco Panieri (Imola), Luca Della Godenza (Castel Bolognese), Enrico Cangini (Sarsina) e Roberta Bravi (Lugo di Romagna). Effettuato il passaggio su via dei Fori Imperiali, spiegano dall’Anci, i primi cittadini prenderanno posto nella tribuna loro riservata, di fronte al palco della Presidenza della Repubblica, per assistere alla parata.