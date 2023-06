Diocesi: San Marino-Montefeltro, si prega per la pace al Cuore Immacolato di Maria in Valdragone aperto per “La notte dei santuari”

(foto diocesi San Marino-Montefeltro)

La diocesi di San Marino-Montefeltro ha organizzato per la “La notte dei Santuari”, promossa dalla Cei, una maratona di preghiera nel Santuario del Cuore Immacolato di Maria in Valdragone, dove dalle 20 di oggi, 1° giugno, alle 7 di domani, 2 giugno, si pregherà per la pace nel mondo e particolarmente per l’Ucraina. Saranno presenti all’iniziativa il vescovo mons. Andrea Turazzi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i monaci e le monache ed i laici, che si alterneranno davanti al Santissimo Sacramento esposto sull’altare per l’adorazione. Come riflessione viene proposta la lettura continuata del Vangelo di Matteo, inoltre sarà possibile confessarsi.