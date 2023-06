La Civiltà Cattolica: da oggi sul nuovo sito anche gli articoli in italiano disponibili in forma integrale per gli abbonati

“Dopo oltre 170 anni, la famiglia della Civiltà Cattolica si ritrova da oggi, 1° giugno, in una forma diversa”. Così il direttore Antonio Spadaro presenta in un video la novità: lo sbarco sul web anche dell’edizione italiana. Dopo quella tradizionale su supporto cartaceo, iniziata nel lontano 6 aprile 1850, e la lettura su dispositivi mobili, avviata il 6 aprile 2013, da oggi l’edizione italiana arriva sul sito web www.laciviltacattolica.it. dove gli abbonati potranno leggere gli articoli integralmente, a partire da quelli pubblicati sul quaderno 4.151 in uscita sabato 3 giugno. Non è una novità assoluta per la testata, perché 6 delle altre 8 edizioni linguistiche sono già fruibili su web, ma è la prima volta che il servizio viene implementato per il lettore italiano. In realtà, il sito presenta alcune caratteristiche peculiari che potranno rendere ancora migliore e più ricca l’esperienza di lettura e di ricerca.

In particolare, le nuove rubriche: “Viaggio nel tempo”, che propone una selezione di testi pubblicati dal 1850 ad oggi; “A riveder le stelle”, “legata all’osservatorio astronomico della Santa Sede”, spiega ancora Spadaro. E poi “Abitare nella possibilità”, rubrica nata durante la pandemia “e che ci ha aiutato a vivere questi tempi dando fuoco all’immaginazione”. Ci saranno poi anche tre Podcast per “ascoltare la voce della rivista e non solo le sue riflessioni”, e inoltre video, rassegna stampa, news e tutto il collegamento con la galassia social della rivista.