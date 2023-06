Gmg Lisbona: delegazione musulmana in visita alla sede del Comitato organizzatore locale

Rahim Firozali, Nazim Ahmad e D. Américo Aguiar ©Ricardo Perna / GMG Lisbona 2023

Visita ieri di Nazim Ahmad, rappresentante diplomatico dell’Imamat Ismaili presso la Repubblica portoghese, e di Rahim Firozali, presidente del Consiglio nazionale della Comunità musulmana Ismaili, alla sede del Comitato organizzativo locale (Col) della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. Ad accoglierli mons. Américo Aguiar, presidente della Fondazione della Gmg Lisbona 2023, che ha colto l’occasione per ringraziare la comunità musulmana ismailita per tutto il sostegno offerto alla realizzazione della Gmg portoghese. Mons. Aguiar ha ricordato che la Gmg è aperta a tutti “proprio come vuole Papa Francesco, nella fraternità conosciamo il diverso, apprezziamo la differenza e vediamo la differenza come una ricchezza”. Parole molto apprezzate da Rahum Firozali che nel suo saluto ha elogiato la disponibilità e l’apertura della Fondazione della Gmg Lisbona 2023 e ribadito l’aiuto della comunità. All’arrivo della delegazione musulmana è stata scoperta una targa commemorativa in ricordo della visita nel corso della quale i due rappresentanti musulmani hanno potuto incontrare tutti i dipartimenti, i volontari e i collaboratori del Col.