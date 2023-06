Festa della Repubblica: Mattarella, “la solidarietà è valore che riveste carattere universale”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“La solidarietà è “un valore iscritto anche tra i primi articoli della nostra Costituzione che, nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili della persona, richiama il dovere di solidarietà politica, economica, sociale”. “Un valore che riveste carattere universale, rivolto all’intera comunità umana, e che la nostra Carta fondativa ha fatto proprio”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’intervento che ha aperto il concerto in onore del Corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano eseguito al Quirinale dall’Orchestra sinfonica nazionale della Rai diretta da Speranza Scappucci.

Dopo aver ricordato che “il 2 giugno è Festa degli Italiani, il momento celebrativo della nascita della Repubblica, i cui principi sono custoditi nella Carta costituzionale di cui celebriamo, quest’anno, il 75° anniversario dell’entrata in vigore”, il Capo dello Stato ha evidenziato che “negli ultimi giorni, ho ricevuto molteplici espressioni di vicinanza per le tragiche alluvioni che hanno colpito l’Emilia Romagna e le zone confinanti”. “Ne sono profondamente toccato”, ha riconosciuto Mattarella, aggiungendo che “numerosi Paesi hanno dimostrato concreta solidarietà, e desidero ringraziarli a nome della nostra comunità nazionale”.