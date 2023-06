Cammino sinodale: Andria, il 5 giugno l’incontro su “Territorio futuro” con i giovani imprenditori del territorio

All’interno del percorso sinodale, l’Ufficio di Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del creato della diocesi di Andria, in collaborazione con la Caritas diocesana, il Progetto Policoro, l’Ucid, e con l’apporto di numerosi enti, uffici e associazioni ecclesiali e civili, si svolgerà “Territorio futuro”, momento sinodale con i giovani imprenditori del territorio.

L’appuntamento è per lunedì 5 giugno 2023, alle 19, alla Casa di Spiritualità “Giovanni Paolo II”. L’incontro è strutturato sullo stile dei laboratori sinodali e sarà guidato da Natale Pepe, sociologo e vicepresidente Centro Studi “Erasmo”. L’invito è aperto ai giovani imprenditori (20-40 anni) delle città della diocesi: Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge. “Il fine di questo incontro – spiega don Michele Pace, direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale – è duplice: favorire delle buone pratiche ne nostro territorio che vadano a coniugare sviluppo economico e sostenibilità socio-ambientale e quello di fare rete tra le diverse realtà per uno sviluppo delle stesse. Invitiamo dunque i destinatari di questo momento a cogliere questa occasione per iniziare un percorso di dialogo e di progettazione di azioni comuni”.