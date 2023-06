Educazione: Università Urbaniana-Firsns, una collaborazione in materia di ricerca e formazione dei giovani africani

Foto Università Urbaniana

Si è tenuto martedì 30 maggio un primo incontro fra una delegazione della “International foundation religions and societies” (Firsns) e la Pontificia Università Urbaniana nella sede di quest’ultima a Roma. Lo riferisce un comunicato diffuso oggi precisando lo scopo della visita della delegazione internazionale: “presentare le finalità della Fondazione e le principali attività finora svolte negli incontri tenutisi dal 2018 in Belgio, Ruanda, Camerun e Repubblica Democratica del Congo”. Nel corso dell’incontro si sono affrontate tematiche di interesse comune inerenti la formazione delle giovani generazioni africane e si sono poste le basi per una futura collaborazione più stretta fra le due realtà ecclesiale ed accademica.

In particolare sono state presentate due iniziative in cantiere: il “Congresso africano per l’accoglienza del Patto educativo africano”, che avrà luogo ad Abidjan, Costa d’Avorio, dal 7 al 10 dicembre, e la creazione di un “Centro internazionale di ricerca e formazione permanente per l’educazione”. Le iniziative, presentate da mons. Philippe Rukamba, vescovo di Butare – Ruanda e co-presidente Sud della Firsns, e dal rev. Bernard Lorent, abate di Maredsous – Belgio e co-presidente Nord della Firsns, hanno ricevuto vivo apprezzamento da parte del rettore dell’Urbaniana p. Leonardo Sileo e del decano della Facoltà di Teologia Pierangelo Muroni, i quali hanno assicurato la loro disponibilità a individuare i modi concreti per collaborare per il raggiungimento delle finalità del “Progetto educativo africano” cui la Firsns dedica i suoi sforzi.