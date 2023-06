San Francesco: mons. Sorrentino (Assisi), “ha trovato nel vescovo un padre in cui sentiva la voce di Dio e in cui sentiva l’affetto della Chiesa madre”

(Foto: diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino)

“Con questo libro riemerge la storia di qualcosa che va avanti negli anni e nel futuro; quello che è avvenuto qui è importante per la Chiesa e tra le cose avvenute qui c’è anche il rapporto speciale di Francesco con i due vescovi di nome Guido”. A dirlo è il vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, mons. Domenico Sorrentino, commentando il libro “Francesco e i vescovi di Assisi, storia di un rapporto”, scritto dal frate minore conventuale padre Felice Autieri e, dopo la presentazione del 20 maggio nella sala della Spogliazione, disponibile ora in tutte le librerie (Edizioni Francescane italiane). “Un rapporto – sottolinea il vescovo – per tanto tempo oscurato persino nella prima storiografia francescana: tutto quello che noi sappiamo di Francesco è parte di una storiografia che racconta il Francesco santo e non quello storico in carne e ossa. Solo con la sala della Spogliazione, nata intorno al 1600 sotto il vescovo Crescenzi, si cominciò a rileggere la storia raccontando quello che era successo e come Francesco ha trovato nel vescovo un padre in cui sentiva la voce di Dio e in cui trovava l’affetto della Chiesa madre”.