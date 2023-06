Festa della Repubblica: Mattarella, “multilateralismo” e “collaborazione fra i popoli” per “affrontare con successo problemi globali sempre più pressanti”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“La ricerca della pace e del benessere fra le nazioni richiede impegno e disponibilità a individuare insieme soluzioni comuni. È questo il fondamento della nostra scelta in favore del multilateralismo”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’intervento che ha aperto il concerto in onore del Corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano eseguito al Quirinale dall’Orchestra sinfonica nazionale della Rai diretta da Speranza Scappucci.

Per il Capo dello Stato, “soltanto un’autentica collaborazione fra i popoli può consentire di affrontare con successo problemi di natura globale di giorno in giorno sempre più pressanti: dai cambiamenti climatici alla tutela della salute, dalla gestione dei flussi migratori alla protezione dei diritti umani”. “Lo confermano – ha spiegato – esperienze come il processo di integrazione europea, che da quasi settant’anni garantisce libertà e opportunità di crescita agli Stati che ne fanno parte”. “Il conflitto in Ucraina, le crescenti tensioni cui abbiamo assistito da ultimo nei Balcani, impongono scelte coraggiose, in grado di consolidare e conseguire l’ampliamento del progetto comunitario, per renderlo idoneo ad affrontare le sfide del tempo presente”, ha ammonito Mattarella, assicurando che “l’Italia continuerà a lavorare affinché l’Unione europea possa essere sempre più attore capace di proiettare pace, stabilità e sviluppo a livello globale”.