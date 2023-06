Dicastero per la comunicazione: Baggio (Aiart), “il documento sui social è una bussola che orienta e incoraggia verso nuove rotte”

“Una riflessione pastorale sul coinvolgimento con i social media. Un documento articolato che sollecita ogni cristiano e le comunità ecclesiali in rapporto con i social media a vivere in modo creativo, responsabile, testimoniale, la presenza sui social, senza lasciarsi irretire dalle logiche, in parte intrinseche e in parte commerciali che ne segnano alcuni limiti importanti”. Così Giovanni Baggio, presidente nazionale dell’Aiart, commenta “Verso una piena presenza”, il documento che il Vaticano ha dedicato ai social, pubblicato il 28 maggio da Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione. “Siamo grati per queste pagine – afferma Baggio – nelle quali riconosciamo anche quanto ci anima nella nostra azione associativa e culturale. Un documento prezioso che ci aiuta a riflettere con analisi lucida e puntuale sui risvolti antropologici, culturali e sociali dei social media. ‘Verso una piena presenza’ costituisce per l’associazione cittadini mediali una bussola capace di dare orientamento ed incoraggiare nuove rotte”.