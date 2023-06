Diocesi: Isernia, domani adorazione eucaristica notturna in piazza X Settembre con il vescovo Cibotti

“Nessuno dica: non ho bisogno di te!”. Questo il tema dell’adorazione eucaristica notturna in programma ad Isernia domani, venerdì 2 giugno, al termine di un intero tempo di adorazione vissuto ogni “Primo venerdì” del mese presso la chiesa dell’Immacolata Concezione di Isernia, su iniziativa della Comunità “Ramo di Mandorlo” di Isernia e con la partecipazione di tutte le Aggregazioni laicali della diocesi di Isernia-Venafro. L’iniziativa è in programma dalle 21.30 in piazza X Settembre. “Tutte le aggregazioni laicali, che in questi mesi si sono alternate in un tempo di preghiera notturna, accompagnate dai rispettivi sacerdoti e coi diversi parroci della città, si ritroveranno in piazza, nel cuore del centro storico di Isernia, per una grande azione di preghiera di adorazione e di intercessione in comunione col proprio pastore”, viene spiegato in una nota, nella quale si sottolinea che “attraverso la preghiera, l’animazione, l’ascolto, l’intercessione si desidera dare ‘corpo’ ad una significativa testimonianza di Chiesa e di comunione a beneficio della nostra città e del nostro territorio”.

Alle 22 prenderà il via la processione eucaristica dalla chiesa dell’Immacolata Concezione a piazza X Settembre a cui seguirà un momento di adorazione eucaristica animata. Dopo l’esortazione del vescovo di Isernia-Venafro, mons. Camillo Cibotti, la preghiera carismatica di lode, ringraziamento e intercessione. Dopo la processione con il Santissimo Sacramento intorno alla piazza, mons. Cibotti impartirà la benedizione solenne.