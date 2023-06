Esame di maturità: 536.008 gli studenti coinvolti. Si parte il 21 giugno. Sul sito del ministero le commissioni

Quest’anno saranno 536.008 gli studenti coinvolti nell’esame di maturità – 521.015 candidati interni e 14.993 esterni -, mentre le commissioni sono 14mila, per un totale di 27.895 classi. La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è questa: Licei: 267.758; Istituti tecnici: 173.892; Istituti professionali: 94.358. Sono i dati da oggi disponibili sul sito del ministero dell’Istruzione e del merito, consultabili all’indirizzo https://matesami.pubblica.istruzione.it/

Le commissioni d’esame sono composte da un presidente esterno, da tre membri esterni e tre interni all’istituzione scolastica. La pubblicazione delle commissioni rappresenta un’altra tappa di avvicinamento alle prove di giugno. Si parte mercoledì 21 giugno, alle 8.30, con il primo scritto, italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il 22 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato.

Per quanto riguarda invece il I ciclo di istruzione, l’esame conclusivo coinvolgerà quest’anno, 560.932 candidati (554.798 interni e 6.134 esterni). I calendari e le prove sono predisposti, in questo caso, dalle singole scuole.