Parlamento Ue: sostiene progetto di legge a sostegno della produzione di missili e munizioni per l’Ucraina

Il Parlamento europeo sostiene il progetto di legge a sostegno della produzione di munizioni (ASAP) per aumentare le capacità produttive degli Stati membri e la consegna tempestiva all’Ucraina di missili e munizioni. La posizione negoziale dell’Europarlamento sulla proposta di legge è stata approvata con 446 a favore, 67 contro, 112 astenuti. Lo comunica il Parlamento Ue in una nota. Tra le misure del testo “un finanziamento di 500 milioni di euro” per far fronte all’attuale carenza di munizioni, missili e loro componenti. La Commissione europea “identificherà e monitorerà costantemente la disponibilità di tali prodotti per la difesa, i loro componenti e le materie prime necessarie”. Nel dettaglio, la proposta stabilisce meccanismi, principi e norme temporanee per “garantire la disponibilità tempestiva e duratura” di questi prodotti nell’Ue. Entro metà del 2024, si valuterà l’efficacia del regolamento e si deciderà sulla sua eventuale estensione e sull’assegnazione di un bilancio supplementare. La Commissione Ue ha presentato la legislazione ASAP il 3 maggio 2023 e gli eurodeputati hanno concordato di avviare “una procedura d’urgenza del Parlamento per accelerarne l’approvazione”. Ora gli europarlamentari inizieranno i negoziati con il Consiglio con l’obiettivo di adottare il testo finale durante la sessione plenaria di luglio.