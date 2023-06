Giornalismo: “Belle notizie, arti e antichi mestieri”, il 10 giugno a Roma l’evento di b-hop magazine per aiutare “questo immenso patrimonio a non scomparire”

Sabato 10 giugno alle ore 18 presso la galleria, atelier, libreria Ultrablù, (piazza Americo Capponi 7) si svolgerà un evento “artistico e solidale” per raccogliere fondi a sostegno di un progetto volto a “valorizzare e dare visibilità ai giovani che cercano di mantenere in vita le antiche tradizioni, l’artigianato e i mestieri”. L’evento – promosso dall’associazione B-Hop, promotrice di B-Hop magazine (www.b-hop.it) – è dedicato all’arte in ogni sua forma ed espressione: saranno presenti otto artiste e artisti che esporranno le loro opere pittoriche. Le antiche tradizioni, l’artigianato e i mestieri – spiega la giornalista Patrizia Caiffa, ideatrice e direttrice responsabile di B-Hop magazine – sono “un immenso patrimonio culturale e sociale che rischia di scomparire, insieme agli anziani, per mancanza di risorse e opportunità”. Grazie al contributo della Fondazione Cariplo, e alle donazioni, giornalisti della testata B-Hop magazine si recheranno in Lombardia per realizzare dei reportage giornalistici su queste realtà locali. “Organizzeremo anche un incontro per mettere in rete giovani artigiani, allevatori, agricoltori, piccoli imprenditori e aiutarli e condividere e mettere a frutto le loro esperienze”, spiega Caiffa. “Partiremo dalla Lombardia, ma siamo disponibili, se altre fondazioni o istituzioni ci sosterranno, ad estendere il progetto in altre regioni italiane”. All’evento romano parteciperanno 16 artisti con esposizioni di quadri, musica live, lettura di poesie, esibizioni di danza, una performance teatrale e la pittura live di Luca Pandolfi e Lucrezia Piscopo: le loro opere verranno donate all’associazione e saranno battute all’asta solidale in programma durante la serata. Tra gli artisti il cantante swing Riccardo Romero e il performer Italo Vegliante, noto al grande pubblico televisivo. Contributo solidale per partecipare all’evento: euro 10. Gradita prenotazione: via email a info@b-hop.it entro l’8 giugno.