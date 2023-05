Diocesi: Caritas Belluno-Feltre, domani giornata di formazione “Costruiamo insieme comunità accoglienti”

“Costruire insieme comunità accoglienti”. Questo il tema al centro del secondo incontro di formazione del percorso “Caritas in Progress” promosso per domani, sabato 6 maggio, dalla Caritas diocesana di Belluno-Feltre. L’iniziativa sarà ospitata dalle 9 presso il Centro di spiritualità e cultura Papa Luciani di Santa Giustina Bellunese. “Costruire insieme comunità accoglienti”, viene osservato in una nota, è un’“esortazione” che, “benché largamente condivisa, non di rado si scontra con la difficoltà di mettere concretamente in atto azioni che riescano a farci sentire comunità coesa, fondata su un forte senso di appartenenza e, allo stesso tempo, aperta al mondo e alle persone che incontriamo”. Dopo gli interventi del diacono Francesco D’Alfonso, direttore della Caritas diocesana, e del vescovo Renato Marangoni, “durante l’incontro – prosegue la nota –, ci faremo aiutare dall’esperienza di Barbara Simoncelli di Caritas Verona per approfondire la tematica dell’essere comunità. Ci saranno, inoltre, spazi di scambio sulle nostre esperienze locali e dei momenti laboratoriali dove confrontarci su proposte concrete ed elaborare modelli attuabili in relazione alla costruzione di comunità”.