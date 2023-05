Nigeria: diocesi di Warri a Fides, liberi i due sacerdoti cattolici rapiti

Anche l’agenzia vaticana Fides conferma che padre Chochos Kunav, appartenente alla congregazione dell’Istituto Secolare dei Padri di Schoenstatt, e p. Ralph Ogigba del clero della diocesi di Warri, parroco della chiesa di San Francesco ad Agbara Otor, Ughelli North, nello Stato del Delta, hanno riacquistato la libertà nel pomeriggio di ieri, 4 maggio, dopo aver trascorso cinque notti nelle mani dei rapitori. “Sono stati liberati ieri, sono in buono stato di salute ma ad ogni modo sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti. Ringraziamo tutti coloro che hanno pregato per il pronto rilascio dei due sacerdoti”, confermano dalla diocesi di Warri raggiunta telefonicamente dall’Agenzia Fides. Secondo la stampa locale per la liberazione dei due sacerdoti sarebbe stato richiesto una somma di denaro come riscatto. Ma da diversi anni la Conferenza Episcopale della Nigeria ha formalmente annunciato che non verranno pagati riscatti per il rilascio di sacerdoti e religiosi/e sequestrati.