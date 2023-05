Diocesi: Avezzano, domenica a Carsoli la Giornata dedicata al lavoro

Sulla scia del Messaggio dei vescovi per la festa dei lavoratori 2023 dal tema “Giovani e lavoro per nutrire la speranza” si articola la Giornata diocesana per il lavoro di Avezzano. E saranno proprio i giovani i protagonisti dell’incontro diocesano che si terrà a Carsoli domenica 7 maggio alle 15.45 nella Sala polifunzionale di via Aquila. È promosso dall’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro in collaborazione con pastorale giovanile, Progetto Policoro, Mcl, Mlac, Fondazione Cassa di risparmio della Provincia dell’Aquila e le realtà giovanili delle associazioni laicali.

L’incontro si pone come una tappa fondamentale del cammino sinodale diocesano dedicato al “Cantiere della strada e del villaggio”. Infatti il tema “giovani e lavoro” è emerso anche negli incontri organizzati insieme agli amministratori locali. Così la giornata diocesana sarà occasione di ulteriore ascolto dei giovani, del loro sguardo, delle loro speranze.

Sarà presente il vescovo dei Marsi, mons. Giovanni Massaro, che introdurrà i lavori del convegno dopo i saluti del sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro. Saranno due le tavole rotonde che animeranno il pomeriggio.

La prima, “In ascolto della realtà”, moderata da don Antonio Allegritti, direttore della pastorale giovanile diocesana, che dialogherà e raccoglierà i sogni e gli orizzonti dei ragazzi, presentando una vetrina di esperienze di attività alternative e di nuove imprese che vedono i giovani come protagonisti creativi. Interverranno Daniele Scoccia di “Marsica Sharing”, Davide Marini di “Keymount”, Giose Ciccarelli di “Controvento”, Mirko Cipollone di “Appennini for all”, Leonarda Luciani di “Progetto Casale Tascone”.

La seconda tavola rotonda dal tema “Uniti in una alleanza per il futuro”, moderata da Maria e Nicola Gallotti, direttori di pastorale sociale e lavoro, giustizia e pace, custodia del creato della diocesi, vedrà gli interventi di istituzioni e associazioni di categoria che presenteranno opportunità, finanziamenti e modalità di messa in rete delle risorse del territorio. Presente Elisabetta De Blasis, deputata del Parlamento europeo, che si porrà in ascolto delle esigenze del territorio per presentare le opportunità di finanziamento offerte dalla comunità europea. Interverranno Fabrizio Belisari (Cna Avezzano), Marco Fracassi (consigliere del Cnel per Confindustria), Lucia Lilli (presidente Gal Marsica). L’auspicio è che “la condivisione di esperienze e informazioni, unita all’accompagnamento, favorisca la permanenza dei giovani nel territorio. La Marsica, infatti, come area interna, è purtroppo caratterizzata dal fenomeno dello spopolamento causato dalla mancanza di lavoro, di servizi e dalla difficoltà di realizzazione personale tra i giovani”.

A seguire il terzo momento del pomeriggio dal tema “Per una risposta della Chiesa”. Interverranno Beatrice D’Ignazio, animatrice del Progetto Policoro della diocesi di Avezzano, e don Roberto Cristofaro, vice economo della diocesi e parroco di Carsoli.