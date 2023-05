Diocesi: Macerata, il 9 maggio il card. Parolin all’inaugurazione e benedizione delle due statue di p. Ricci e Paolo Xu Guanqi poste davanti alla cattedrale

Macerata vivrà il prossimo 9 maggio un evento che non ha solo valore artistico e culturale, ma anche altissimo valore simbolico. Le due statue che verranno collocate a completare la facciata della cattedrale di San Giovanni e che rappresentano padre Matteo Ricci e il suo amico e più illustre convertito cinese Paolo Xu Guanqi, ambedue personaggi importantissimi e presenti in tutti i testi di storia cinesi, sono infatti un dono di amicizia alla diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia e alla patria di padre Matteo Ricci da parte dei cattolici cinesi e soprattutto delle comunità cattoliche di Pechino e Shanghai.

È una storia che inizia nel 2011 quando l’assessore di Xuhui (Shanghai), Song Haojie, era venuto in visita a Macerata con diversi studiosi cinesi. Nella visita alla chiesa di San Giovanni, ancora chiusa per restauri, e sapendo che era la chiesa che conservava il ricordo dei Gesuiti e di padre Matteo Ricci, vedendo le due nicchie vuote sulla facciata disse al sacerdote di origine cinese d. Giovanni Battista Sun: “Padre Sun, sarebbe bello mettere qui due statue, una di Ricci, l’altra di Xu, come segno di amicizia e scambio internazionale”. Allora sembrava una idea impossibile, che invece oggi si realizza.

Questa idea si è riaffacciata alla mente dei protagonisti, durante la storia complessa e bella, dei recenti lavori di restauro di san Giovanni.

Le donazioni per la realizzazione di queste opere sono giunte dai cattolici cinesi di Pechino e Shanghai, ma anche da cinesi che abitano in varie parti della Cina e del mondo, stimolati da altri amici come Tomas Xia dalla Spagna, la Famiglia Sun dall’Italia, don Giuseppe Chen da Canton.

Tutti hanno voluto ribadire che: “i cristiani cinesi si ritengono onorati di avere partecipato al successo di questa iniziativa, determinata dal loro affetto, amicizia, stima, riconoscenza e gratitudine per il venerabile padre Matteo Ricci”.

Su basamento delle due opere è inciso a perenne ricordo in cinese ed inglese: “P. Matteo Ricci 中国天主教友 利玛窦之友赠,壬寅年A gift of the Chinese Catholics, friends of Fr. Matteo Ricci, 2022”. E “Xu Guangqi 江南徐光启之友赠,壬寅年 Kiang-nan Initiatives of Paulus Xu,2022”.

La presenza all’inaugurazione e benedizione di queste opere del segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, è l’ultima bella sorpresa di questa storia. Il programma della giornata prevede alle ore 17 l’accoglienza del card. Parolin, alle ore 18 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale; alle ore 19 l’inaugurazione e la benedizione delle statue di padre Matteo Ricci e di Paolo Xu Guangqi poste sulla facciata della chiesa cattedrale di San Giovanni, dono dei cattolici cinesi alla diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia.