Diocesi: Padova, eventi e celebrazioni per i 60 anni del Collegio universitario Gregorianum di Padova

Compie 60 anni il Collegio universitario Gregorianum di Padova, con sede in via Proust 10, uno dei 24 collegi universitari cattolici presenti a Padova. Sabato 6 maggio una giornata di celebrazione, riflessione, festa, incontro e inaugurazione dei lavori di riqualificazione ricorderà questo anniversario. La giornata inizierà con la celebrazione eucaristica alle ore 9.30 nella cappella del Gregorianum, a presiederla sarà mons. Renato Marangoni, vescovo di Belluno-Feltre e delegato della Conferenza episcopale Triveneto per la scuola e la cultura e l’università. A seguire nell’aula magna dedicata a Luciano Merigliano, si terrà la tavola rotonda dal titolo “Libertas. Tra religione, politica e saperi”. Al termine della tavola rotonda, alle ore 12.30 l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione del Gregorianum con la benedizione da parte del vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla. La diocesi fa inoltre sapere che in occasione del 60° anniversario del Gregorianum, dalle 10.30 alle 15.30, all’ingresso del collegio universitario sarà possibile ottenere l’annullo filatelico speciale dedicato ai 60 years of living education, con l’invito a inviare una cartolina memoriale dell’anniversario agli ex studenti impossibilitati a presenziare. La partecipazione alla giornata è su iscrizione fino a esaurimento dei posti disponibili (segreteria@gregorianum.it, 049 756011).