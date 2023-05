Giornata contro Pedofilia: Caffo (Telefono Azzurro), “costruire una rete per sostenere l’infanzia abusata”

“Il mondo dell’online è una sfida enormi nella tutela dell’infanzia, sono numerose le insidie che però risultano invisibili anche agli adulti che dovrebbero vigilare. Dobbiamo costruire un sistema di ascolto per permettere alle vittime di chiedere aiuto senza stigma. Questa mattina il Papa incontra la Commissione Pontificia di cui faccio parte proprio su questo tema. Il messaggio del Papa è sempre stato quello di prendersi carico e cura delle fatiche e dei dolori altrui. Ecco noi cerchiamo di seguire questa indicazione nel nostro campo con esperti psicologi, giuristi, sociologi proprio per aiutare e curare e accompagnare i bambini e gli adolescenti abusati”. E’ quanto si legge in una nota diffusa oggi sull’intervento di Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, alla presentazione dell’evento per la Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio a Roma. Caffo ha parlato anche dell’esperienza del114, “un servizio – ha detto – che funziona ormai da 20 anni e che viene gestito con la Presidenza del Consiglio come punto di riferimento h24, sette giorni su sette, gratuito e multilingue. Il 114 si occupa di abusi, violenza domestica, pedofilia. Ma ora nascono nuove tipologie di richieste: grooming, sexting, csam e anche dopo la pandemia si è affacciato il tema del suicidio. Il tema della salute mentale è un tema centrale, che investe anche la nostra piattaforma”.