Saveriani: Brescia, domani convegno “La via sinodale. Una sfida per la riforma missionaria della Chiesa” promosso da “Missione Oggi”

“La via sinodale. Una sfida per la riforma missionaria della Chiesa”. Questo il tema del Convegno 2023 di “Missione Oggi” in programma domani, sabato 6 maggio, a Brescia, presso la storica sede dei Missionari Saveriani. I lavori prenderanno il via alle 9.45 con l’introduzione del direttore di “Missione Oggi”, padre Mario Menin. Seguirà l’intervento del card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi, su “La via sinodale: forma e riforma missionaria della Chiesa”. Il teologo Rafael Luciani, docente all’Università Cattolica di Caracas e al Boston College ed esperto della Commissione teologica della Segreteria generale del Sinodo, parlerà de “La sinodalità: stile di un popolo che Dio raccoglie e invia”. Spazio poi al primo Forum di discussione, moderato da Franco Ferrari, del gruppo redazionale di “Missione Oggi”, con i partecipanti. Il pomeriggio si aprirà alle 15 con l’intervento di Serena Noceti, teologa docente all’Issr della Toscana e socia fondatrice del Coordinamento teologhe italiane, già vicepresidente dell’Associazione teologica italiana, che tratterà di “Sinodalità e riforma strutturale e ministeriale della Chiesa”. Mauro Castagnaro, giornalista esperto di America Latina e redattore “Missione Oggi”, si soffermerà su “Sinodalizzare la Chiesa: l’esperienza latinoamericana”. Dopo il secondo Forum di discussione, saranno Eliana Zanoletti, madre canossiana ed esperta di catechesi del Canossa campus di Brescia, e Giacomo Canobbio, teologo, già presidente dell’Associazione teologica italiana e coordinatore del Coordinamento delle Associazioni teologiche italiane), a tracciare le conclusioni del convegno.