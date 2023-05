Inghilterra: elezioni locali. Enchelmaier (Un. Oxford), conservatori perdono seggi. Laburisti: test positivo, ma non decisivo

“Lo scrutinio dei seggi non è stato ancora completato ma è chiaro che il partito conservatore al governo sta perdendo, anche in alcuni seggi che sono da sempre Tory, e in altri, come quello di Stoke on Trent, nel cosiddetto Red Wall, le zone del nord e centro di Inghilterra, da sempre laburiste, conquistate dai conservatori nel 2019, in quella vittoria che ha assicurato loro la possibilità di arrivare al governo. Tuttavia manca ancora un anno e mezzo alle elezioni generali e, anche se i laburisti vincono in questo voto locale, non darei per scontato che ripeteranno questo loro successo a livello nazionale”. Con queste parole il professor Stefan Enchelmaier, politologo dell’università di Oxford, commenta i primi risultati delle elezioni locali in Inghilterra, e non in Galles e Scozia, nelle quali saranno rieletti oltre 8.000 consiglieri comunali e provinciali, in 230 autorità locali, oltre ai sindaci di Bedford, Leicester, Mansfield e Middlesbrough. “Insomma il premier conservatore Rishi Sunak può ancora condurre il suo partito alla vittoria, il prossimo anno, perché è un leader popolare del quale i cittadini si fidano. Sarà molto difficile, per i laburisti, riparare i danni subiti durante le elezioni generali del 2019, la loro sconfitta peggiore del dopoguerra. Devono ancora convincere una buona parte dell’elettorato che sono in grado di governare”, conclude l’esperto.