Cile: Prelatura Opus Dei conferma che è stata confermata dimissione dallo stato clericale dopo il ricordo di padre Patricio Astorquiza

La Prelatura dell’Opus Dei in Cile informa che il Dicastero per la Dottrina della Fede ha respinto il ricorso presentato da Patricio Astorquiza e ha confermato la sua rinuncia allo stato clericale, risoluzione che è già stata eseguita. All’età di 86 anni, vivrà in un centro per anziani dell’Opus Dei, istituzione alla quale continua ad appartenere senza alcuna responsabilità di formazione. Si legge nella nota della Prelatura: “Ribadiamo la nostra solidarietà alle persone coinvolte e ci rammarichiamo profondamente per le sofferenze causate. Ribadiamo il nostro totale rifiuto di qualsiasi tipo di abuso e il nostro impegno per la promozione di ambienti sani e sicuri”.