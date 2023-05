Diocesi: Teramo, il 18 giugno il polittico di Jacobello del Fiore restaurato torna in cattedrale

(foto diocesi Teramo-Atri)

È previsto per domenica 18 giugno il ricollocamento nella cattedrale di Teramo del polittico dell’Incoronazione della Vergine, realizzato da Jacobello del Fiore nel XV secolo, considerato una delle più importanti opere d’arte presenti nel territorio diocesano. Il restauro, finalizzato alla stabilizzazione della struttura e al ripristino della cromia originaria, è iniziato nel dicembre 2019 e si sarebbe dovuto interamente svolgere all’interno del duomo ma, a causa della pandemia, si è reso necessario il trasferimento dell’opera a Roma, nel laboratorio della ditta “C.B.C. Conservazione Beni Culturali” che ha eseguito l’intervento. I lavori, realizzati grazie al cofinanziamento stanziato dal Segretariato regionale per l’Abruzzo del ministero della Cultura e dalla diocesi di Teramo-Atri, si sono svolti sotto la direzione e la sorveglianza delle due soprintendenze Abap abruzzesi, e in collaborazione con l’Ufficio dei beni culturali della diocesi di Teramo-Atri. La ricollocazione dell’opera è stata possibile grazie ai fondi messi a disposizione dal Comune di Teramo e dalla Fondazione Tercas.