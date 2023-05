Diocesi: Milano, “Immaginare la presenza religiosa in Mind”, nuovo distretto dell’innovazione

“Immaginare la presenza religiosa in Mind: una call for ideas della diocesi di Milano”. La conferenza, promossa per mercoledì 10 maggio alle ore 15 dalla diocesi ambrosiana in collaborazione con Mind (futuro distretto dell’innovazione a Milano) nell’ambito della Innovation Week in programma dal’8 al 13 maggio, si svolgerà presso l’Auditorium Cascina Triulza (ingresso Cargo 6). “Invitata a pensare una possibile presenza dentro lo spazio di Mind – spiega mons. Luca Bressan, referente del progetto per la diocesi -, la Chiesa Ambrosiana sente il valore e la qualità della posta in gioco: condividere la costruzione di pagine nuove della vita umana, affrontando insieme le sfide della innovazione e le domande poste dalla ricerca scientifica. Per questo la diocesi di Milano desidera essere aiutata a immaginare una presenza che abbia fuochi molteplici: accanto a una presenza stabile, nel solco della tradizione, sarebbe essenziale pensare spazi e forme di dialogo tra le religioni e promuovere un confronto tra i tanti saperi che abitano e abiteranno Mind”. Nel corso della conferenza stampa verranno illustrati contenuti, obiettivi e destinatari della “call for ideas”, che si aprirà all’indomani dell’incontro e si chiuderà a fine novembre.

Interverranno: Alberto Mina, direttore relazioni istituzionali Arexpo; mons. Luca Bressan, vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l’azione sociale; Tommaso Boralevi, presidente Federated Innovation; Alberto Grando, presidente Arexpo; mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano.