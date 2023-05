8xmille: Volpini (diocesi Tivoli), “importantissimo fare la nostra scelta per destinarlo alla Chiesa cattolica”

“Domenica 7 maggio celebreremo in tutte le parrocchie italiane la Giornata nazionale di sensibilizzazione alla firma dell’Otto per mille a favore della Chiesa cattolica. Siamo nel periodo delle Dichiarazioni dei redditi, nelle varie forme scelte dai contribuenti, come il modello 730, il modello redditi, il modello CU o quello precompilato, avvalendosi dei vari intermediari fiscali come i Caf, i commercialisti, oppure on line dal proprio computer; qualsiasi sia il modello o l’intermediario fiscale, è importantissimo fare la nostra scelta per la destinazione dell’otto per mille alla Chiesa cattolica, apponendo la nostra firma nell’apposita casella. Deve essere una scelta consapevole, ricordando i benefici che tale gesto comporta per migliaia di persone”. Lo afferma il diacono Giuseppe Volpini, referente diocesano della diocesi di Tivoli per il Sovvenire, in vista della Giornata nazionale dell’8xmille alla Chiesa cattolica che quest’anno è accompagnata dallo slogan “Una firma che fa bene” che caratterizza la nuova campagna appena lanciata dalla Cei.

Nella diocesi di Tivoli e di Palestrina, viene spiegato in una nota, i fondi dell’8xmille si sono trasformati in supporto al funzionamento della Casa di accoglienza Santa Chiara di Tivoli, che si prende cura di donne in difficoltà, della Scuola di lingua italiana per stranieri a Palestrina, dei Centri di ascolto presso le Caritas di Tivoli e di Palestrina che quotidianamente prestano il loro servizio verso i più bisognosi. Inoltre hanno contribuito al sostegno ai Consultori familiari Familiaris Consortio di Villanova di Guidonia e Sidera di Palestrina, che accompagnano famiglie, giovani e ragazzi provati dalla vita, mamme e papà desiderosi di accogliere adeguatamente la vita nascente. I fondi dell’8xmille, ancora, permettono di mantenere aperte ogni giorno due Mense per i poveri a Tivoli e a Villanova di Guidonia, un dormitorio notturno per i papà separati. I fondi 8xmille hanno consentito inoltre il restauro e la conservazione di beni artistici, archivistici, librari e di tanti edifici di culto.