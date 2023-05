Noticum: “Quando gli immigrati vogliono pregare”, focus sui processi di integrazione ecclesiale

È online il numero di maggio di Noticum, la rivista digitale della Fondazione Missio. Su questo numero, in primo piano, “Quando gli immigrati vogliono pregare”, ovvero un approfondimento con Maurizio Ambrosini, sociologo e scrittore, sui processi di integrazione che passano attraverso la pratica della spiritualità: il bisogno di ritrovarsi degli immigrati, il ruolo delle donne nelle comunità, una nuova religiosità che nasce, si pratica e che si trasforma lontano dai luoghi di origine. Nelle pagine che seguono: l’incontro al Cum di Verona delle biblioteche missionarie italiane, una riflessione di don Marco Testa sulle varie tappe continentali del Sinodo, il 66° Convegno missionario nazionale dei seminaristi a Napoli, l’incontro delle famiglie missionarie del Piemonte, i 100 giorni di Lula in Brasile, l’apertura del nuovo polo culturale dei Missionari della Consolata a Torino, la crisi in Sudan, il ricordo del vescovo Juan Gerardi in Guatemala, autore del famoso rapporto/denuncia “Nunca Mas”, a 25 anni dalla sua morte. Qui per leggere e scaricare Noticum.