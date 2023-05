Televisione: Canale 5, torna la trasmissione “I viaggi del cuore”, condotto da Davide Banzato

Torna la trasmissione “I viaggi del cuore” condotto da Davide Banzato, la domenica mattina alle 08.50 su Canale 5 dal 14 maggio. Il programma torna in onda in occasione dell’anniversario delle apparizioni della Madonna di Fatima e proprio da Fatima si partirà con viaggi internazionali, che “faranno vivere vere e proprie esperienze indimenticabili, visitando città e territori ricchi di natura, storia, arte, bellezza e cultura, ripercorrendo i passi di alcuni grandi santi che hanno segnato la storia dell’umanità”. Le prime due puntate saranno in Portogallo con don Savino Lombardi, guida de L’Opera Romana Pellegrinaggi.

La terza puntata sarà realizzata in collaborazione con la Regione autonoma della Sardegna e, si legge in una nota, “ci porterà in una regione unica, ricca di storia, arte e cultura”. I “viaggi del cuore” proseguiranno poi a Lourdes con i 3.500 militari italiani guidati da mons. Santo Marcianò, arcivescovo ordinario militare per l’Italia, per la 63ª edizione del Pellegrinaggio militare internazionale La quinta puntata sarà realizzata in collaborazione con l’Agenzia di promozione territoriale della Basilicata, mentre altri viaggi saranno alla scoperta della Cappadocia in Turchia e di altre mete italiane e all’estero. Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco che racconterà la situazione di diversi Paesi del mondo. In ogni viaggio ci saranno la fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante e i giornalisti e scrittori di Famiglia Cristiana e di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità. I “Viaggi del cuore” è un format tv, programma ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset Rti Consuelo Bonifati. Autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore) e Martina Polimeni; registi Matteo Ricca e Frabrizio Lo Presti. Nella sua durata di 50 minuti si propone di “raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l’Evangelizzazione”.