Televisione: “Sulla via di Damasco” (Rai Tre), “A braccia aperte”, la storia di don Luigi Milano, “un esempio di Chiesa col grembiule che raccoglie il grido di coloro che sono più soli e più poveri”

A Castellammare di Stabia (Napoli) è un’istituzione, un punto di riferimento. Don Luigi Milano è un sacerdote che vive come “vuole papa Francesco, un testimone di semplicità e promotore di opere di bene”. Sarà lui l’ospite di Eva Crosetta,domenica 7 maggio, ore 7.30, su Rai Tre e Rai Play, “un esempio di Chiesa col grembiule che raccoglie il grido di coloro che sono più soli e più poveri, ideando percorsi concreti di lavoro e di accoglienza”. A raccontare di questa nuova umanità all’interno del programma di Vito Sidoti, le voci di amici e volontari della mensa solidale e della scuola di cucina della Parrocchia Maria Ss. del Carmine: qui non si viene solo per mangiare o per formarsi al lavoro, ma anche per ritrovare simpatia, dignità e calore umano. “Braccia aperte” anche alla Casa di Kim, a Roma, un’altra realtà che trasforma il dolore in speranza, dove volontari e medici, con gratuità, offrono accoglienza, tutela e ospedalizzazione di minori stranieri, come si vedrà dai servizi. Così don Luigi: “per essere una comunità educante, la parrocchia deve uscire dal suo isolamento e creare sinergie con le scuole e le famiglie, aprendosi ad una dimensione più profetica e caritativa”.Regia di Alessandro Rosati.