Comunicazione: Copercom in dialogo con il territorio, l’11 maggio a Modena corso interdiocesano di formazione per i responsabili di oratori, campi e attività pastorali estive

Copercom in dialogo anche con le realtà territoriali. L’11 maggio, alle 21, nella parrocchia di Campogalliano (Modena), il presidente Stefano Di Battista sarà presente al primo appuntamento del corso interdiocesano di formazione “Quanta fretta… ma dove corri? (Lc 1, 39-56)” per i responsabili e coordinatori che operano nell’ambito di oratori, campi e attività pastorali estive. È organizzato dai Servizi di pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola e della diocesi di Carpi, in collaborazione con Sipatm (Servizio interdiocesano per la prevenzione, l’ascolto e la tutela dei minori), Csi (Centro sportivo italiano) e Anspi (Associazione nazionale San Paolo). Interverranno, tra gli altri, Tiziana Venturi, referente Med Emila Romagna (Associazione italiana per l’educazione ai media e alla comunicazione), don Paolo Monelli (presidente Anspi Modena) ed Enrico Malagoli (presidente Anspi Carpi). Il Coordinamento sarà partner della Summer school del Med, che si terrà l’11-13 luglio a Modena, sul tema “Educare al Metaverso, educare nel Metaverso. Rischi e opportunità delle tecnologie immersive”. “Per supportare e ampliare la partecipazione, ci siamo impegnati in un dialogo con il territorio. Per questo saremo presenti l’11 maggio a Campogalliano”, spiega Di Battista.