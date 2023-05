Diocesi: Fermo, domani l’Arcivescovo incontra i giovani in vista della Gmg

Si terrà domani, sabato 6 maggio, a Corridonia, dalle ore 18 alle ore 21.30, il secondo incontro diocesano dei giovani con l’Arcivescovo di Fermo, mons. Rocco Pennacchio. Dopo il primo momento in cattedrale lo scorso novembre, continua il percorso in vista della Gmg di Lisbona in programma la prossima estate con una convocazione, quella di domani, che però è aperta a tutti i giovani della diocesi (dal primo superiore). E’ desiderio dell’Arcivescovo e dello staff di Pastorale Giovanile diocesana “incontrare non solo i giovani in partenza il prossimo 31 luglio, ma anche tutti gli altri che per vari motivi non potranno raggiungere la città del Portogallo”, si legge in una nota della diocesi. Titolo dell’evento è “La Visitazione, l’invisibile che è in me! L’esperienza del pellegrinaggio come occasione di scoperta spirituale”. L’appuntamento è nel nuovo Centro di Comunità San Giuseppe a Corridonia (Via San Giuseppe 3, locali ex Lidl). a tutti verrà chiesto di portare un oggetto attraverso il quale potersi presentare agli altri.