Riconoscimenti: Fondazione Santa Rita da Cascia, premiate quest’anno tre donne per il loro lavoro a servizio le prossimo

La Fondazione Santa Rita da Cascia ha scelto quest’anno di assegnare il “Riconoscimento Internazionale Santa Rita”, in occasione della Festa a lei dedicata, a tre donne che incarnano il valore del servizio al prossimo. Una nota della Fondazione annuncia che sono state scelte: Luciana Daqua, assistente sociale e docente universitaria con grande attenzione alle maggiori fragilità sociali; Antonella Dirella, insegnante che, una volta rimasta vedova, si è consacrata totalmente a Dio; Franca Pedrini, attenta al prossimo soprattutto nella sua dimensione locale, in particolare come presidente della cooperativa sociale veneta “I Piosi”, una delle realtà più innovative del territorio, che nel 2022 ha avuto l’occasione di uno scambio con l’allora premier Mario Draghi. “A nome di tutta la mia comunità, sono felice di raccogliere l’invito del pontefice ad aprire le porte contro l’egoismo, l’individualismo, l’indifferenza, per permettere a tutti di entrare e sperimentare l’amore del Signore – ha dichiarato Suor Maria Rosa Bernardinis, Madre Priora del Monastero Santa Rita da Cascia – E di aver scelto di premiare quest’anno, di fronte agli eventi dei nostri tempi, quali pandemia da poco superata, guerra nel cuore dell’Europa, migranti disperati in fuga, proprio quelle donne che ogni giorno scelgono di essere servizio per il prossimo. Le “Donne di Rita” dimostrano di anno in anno come ancora oggi sia possibile vivere secondo i valori che guidarono l’esistenza della santa, quali il perdono, l’amore, e in questo caso la carità”. Le tre donne saranno presentate da Antonella Ventre, giornalista conduttrice di Tv2000, sabato 20 maggio alle ore 10, presso la Sala della Pace del Santuario. Domenica 21 maggio, alle ore 17, presso la Basilica, sarà conferito il premio stesso, accompagnato dal messaggio della Madre Priora. Sarà possibile seguire le celebrazioni più importanti della Festa in diretta streaming, sui canali Youtube, Facebook e Instagram del Monastero agostiniano di Cascia. Per saperne di più santaritadacascia.org