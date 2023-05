Avvenire: mons. La Placa (Ragusa), “da Tarquinio autorevolezza, coerenza e grande professionalità”

Il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, e l’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Ragusa formulano i “migliori auguri di buon lavoro” a Marco Girardo chiamato alla direzione del quotidiano “Avvenire”. “Nel contempo rivolgono un ringraziamento sentito a Marco Tarquinio che ha diretto con autorevolezza, coerenza e grande professionalità il quotidiano negli ultimi 14 anni, portandolo, pur in un contesto non facile per la carta stampata, a raggiungere risultati di diffusione di assoluto prestigio e a veicolare con grande forza ed efficacia messaggi e valori che danno senso alla professione stessa del giornalista – continua la nota -. Il tutto nella certezza che anche Marco Girardo saprà rispondere nel modo più completo alle tante sfide che attendono ‘Avvenire’ e l’informazione cattolica rafforzando la voce della Chiesa italiana con altrettanta autorevolezza, coerenza e professionalità”.