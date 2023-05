Diocesi: Pavia, domani convegno su “L’attualità del pensiero socio-educativo di Benedetta Cambiagio Frassinello”

“L’attualità del pensiero socio-educativo di Benedetta Cambiagio Frassinello nel ventennale della canonizzazione (2002-2022)”. Questo il titolo del convegno che si svolgerà domani, sabato 6 maggio, alle 10, presso la Sala Bianca del Collegio Borromeo di Pavia. L’iniziativa è promossa dalla Casa Benedetta Cambiagio Frassinello, realtà che si articola in diverse strutture educative, in particolare in due comunità educative per minori (Gabbiane e Frassinello), due alloggi per l’autonomia per neo maggiorenni (Fiordaliso e Genziane) e tre alloggi per mamme e figli (Faro, Girasoli e Rondini) in condizioni di fragilità e vittime di violenza. “Casa Cambiagio Onlus – ha sottolineato il presidente, Paolo Bresciani – si ispira al carisma di santa Benedetta Cambiagio, che nel 1826 inizia la sua opera a favore di bambine e ragazze. Voleva garantire loro l’accesso all’istruzione e la possibilità di un futuro migliore”. Con il convegno del 6 maggio, ha proseguito, “mostreremo come l’idea avuta da questa giovane donna nel 1800 è oggi più attuale che mai. Vogliamo ricordare a Pavia che Casa Cambiagio non ha mai smesso di accogliere giovani in difficoltà, neanche durante le fasi più dure della pandemia. Ma vogliamo anche coinvolgere la città, perché la Casa ha bisogno dell’aiuto di tutti. Guardiamo con entusiasmo al 2026, quando Casa Cambiagio Onlus festeggerà i suoi primi duecento anni di attività”.

Sabato mattina, dopo i saluti introduttivi di Bresciani interverrà il vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, che introdurrà la mattinata di studio alla quale parteciperanno Renata Crotti, docente all’Università, con la riflessione su “Benedetta Cambiagio, il contesto storico e l’avventura pavese”, suor M. Germana Marelli, madre generale dell’Istituto delle Suore Benedettine della Provvidenza, che si soffermerà su “Il carisma e la spiritualità della santa Benedetta”, e la docente Maria Assunta Zanetti che parlerà de “La comunità oggi e il suo futuro”. Al termine del convegno sarà possibile visitare Casa Benedetta Cambiagio Frassinello.