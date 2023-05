Covid-19: Schillaci (min. Salute), “pandemia alle spalle, ricordare sacrifici fatti affinché non accada mai più”

“Da oggi possiamo dire che l’emergenza sanitaria Covid-19 è alle nostre spalle. Il mio pensiero va innanzitutto ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari che non hanno risparmiato energie per combattere questo incubo globale e alle persone che non ce l’hanno fatta. In loro memoria non dobbiamo dimenticare questa terribile esperienza e dobbiamo rafforzare la ricerca, le strutture sanitarie e l’assistenza territoriale perché non accada mai più niente di simile”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel giorno in cui l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato la fine della pandemia.