Ue-Usa: Commissione europea, Dombrovskis annuncia accordo su raccomandazioni contro lavoro forzato

“Abbiamo concordato le prime raccomandazioni transatlantiche sul lavoro forzato”. Lo annuncia su Twitter il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in occasione del Consiglio Ue-Usa su commercio e tecnologia a Lulea, in Svezia. L’accordo “si basa sul nostro impegno per sradicare il lavoro forzato dalle catene di approvvigionamento, insieme alla due diligence obbligatoria”, ha aggiunto. Infine, Dombrovskis ringrazia l’ambasciatrice statunitense, Katherine Tai, e gli stakeholder “per il loro impegno”.