Donne: Bruxelles, il 7 e l’8 giugno l’edizione 2023 del “Women Political Leaders Summit”

“La rappresentanza conta” è il messaggio principale dell’edizione 2023 del “Women Political Leaders Summit” che si terrà la prossima settimana, il 7 e l’8 giugno, a Bruxelles. Alla decima edizione dell’evento, ospitato dal Parlamento europeo e dal Parlamento federale belga (Camera dei rappresentanti e Senato), parteciperanno le principali donne leader politiche di tutto il mondo. Lo comunica l’organizzazione del Wpl Summit in una nota. Per la prima volta, l’evento è ospitato da tre Parlamenti presieduti da donne: Roberta Metsola ,la presidente del Parlamento europeo, Eliane Tillieux, speaker della Camera dei rappresentanti del Belgio, e Stephanie D’Hose, presidente del Senato del Belgio. Tra i partecipanti, Mary Robinson, presidente d’Irlanda (1990-1997); Hilda Heine, presidente delle Isole Marshall (2016-2020); Natalia Gravilita, premier della Moldavia (2021-2023); Espérance Nyirasafari, vicepresidente del Senato del Ruanda; Inaya Ezzeddine, presidente della commissione per le donne e i bambini dell’Assemblea nazionale del Libano; Yasna Provoste, membro e presidente del Senato del Cile (2021). Il 7 giugno si discuterà di “Pace e sicurezza”, con tavole rotonde e sessioni politiche su questioni cruciali. Infine, l’8 giugno, i dibattiti si concentreranno sul tema “Eliminare le barriere per le donne in politica”. Si parlerà del “sessismo in politica”, della “violenza contro le donne” e del perché “la rappresentanza è importante”.