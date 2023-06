Gmg Lisbona: al via da oggi gli accrediti stampa. Per la prima volta aperti anche agli influencer

(Foto Lisbona 2023)

Da oggi, 31 maggio, e fino all’11 luglio prossimo, è aperto l’accreditamento dei media per la Giornata mondiale della gioventù (Gmg) di Lisbona. La richiesta di accredito può essere effettuata sulla piattaforma disponibile nelle 5 lingue ufficiali: portoghese, inglese, spagnolo, francese e italiano. Il processo di accreditamento sarà realizzato esclusivamente online. Per la prima volta nella storia della Gmg è previsto l’accredito anche per i cosiddetti “influencer” anche se, come riporta il sito ufficiale Gmg, a costoro è richiesto di registrarsi come “Pellegrino” sul portale iscrizioni per avere accesso anche ai Pacchetti del Pellegrino. “Questa di Lisbona sarà la prima Gmg dei nativi digitali perché la gran parte dei partecipanti è nata e cresciuta con la diffusione delle nuove tecnologie informatiche. Per questo dobbiamo essere certi che le piattaforme che useremo siano capaci di ricevere tutti gli user, sia chi verrà che chi resterà a casa”, spiega al Sir Ana Alves, capo della comunicazione della Gmg Lisbona 2023. “Stiamo lavorando alla comunicazione digitale della Gmg, dunque nel campo dei social media (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube) e dei siti Internet per fornire quante più informazioni possibili. Uno degli obiettivi è incrementare la community dei follower e creare dei contenuti per attirare giovani pellegrini da tutto il mondo, nuovi volontari e, scopo principale, invitare tutti a partecipare a questo evento”.