Diocesi: Rossano, oggi si presenta il Museo di Gerace

Ritorna a Rossano l’appuntamento mensile alla scoperta dei Musei diocesani di Calabria. Il prossimo incontro è dedicato al Museo diocesano di Gerace ed a presentarlo ci sarà il suo direttore Giacomo Oliva.

L’appuntamento è per oggi, mercoledì 31 maggio, alle 17.30, presso la sala polifunzionale del Museo diocesano e del Codex (diocesi di Rossano-Cariati). Il Museo diocesano di Gerace custodisce numerosi e preziosi manufatti che testimoniano una profonda e antica fede. Tra questi vi è la stauroteca bizantina risalente al XII secolo, seguita dagli oggetti sacri della cattedrale e delle confraternite. Si possono ammirare dipinti, sculture e tessuti provenienti dalla manifattura napoletana del XVIII secolo, oltre alle statue in argento di Juvarra. Una nuova occasione per conoscere i tesori custoditi nei Musei di Calabria. L’evento rientra nel programma di appuntamenti per i 70 anni del Museo diocesano e del Codex.