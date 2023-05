Commissione europea: Islanda e Norvegia primi Paesi extra-Ue ad aderire a InvestEu

La Commissione europea firma due accordi di contributo per il programma InvestEu da 490 milioni di euro con l’Islanda e la Norvegia per progetti su infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; piccole e medie imprese (Pmi). Si tratta dei primi Paesi non appartenenti all’Ue a partecipare al programma. Lo comunica l’Esecutivo Ue in una nota. I promotori di progetti islandesi e norvegesi potranno ora presentare domanda direttamente ai partner del Fondo InvestEu per ricevere finanziamenti, sostenuti dal programma. “Con l’adesione dell’Islanda e della Norvegia, InvestEu può continuare a trasformare in realtà progetti di investimento essenziali, contribuire alla transizione verde e sostenere le imprese e i posti di lavoro di qualità del futuro”, ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis. Sulla stessa linea il commissario per l’Economia, Paolo Gentiloni: “Sono lieto che, con questi accordi di contributo, l’Islanda e la Norvegia siano diventate nostre partner nell’affrontare l’immenso fabbisogno di investimenti che abbiamo di fronte nei prossimi anni”.