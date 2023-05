Diocesi: Tivoli e Palestrina, oggi pomeriggio preghiera al santuario della Madonna delle Grazie della Mentorella per l’XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi

Accogliendo l’invito della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi, oggi, mercoledì 31 maggio, memoria liturgica della Visitazione della Beata Vergine Maria, il vescovo di Tivoli e di Palestrina, mons. Mauro Parmeggiani, si recherà con sacerdoti, religiose e religiosi, fedeli laici, i referenti parrocchiali del cammino sinodale a chiudere il mese mariano presso il santuario della Madonna delle Grazie della Mentorella, situato sul confine tra le diocesi di Tivoli e di Palestrina.

Alle ore 17 il vescovo guiderà la preghiera del santo rosario alla quale, alle ore 17,30, seguirà la celebrazione della santa messa al termine della quale, seguendo un sussidio liturgico preparato e diffuso nei giorni scorsi dalla Segreteria generale della Cei, eleverà con i fedeli presenti una speciale preghiera per la fruttuosa riuscita dell’ormai prossima XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi sul tema: “Per una Chiesa sinodale. Comunione, partecipazione, missione”.

“La stessa preghiera sarà elevata a Dio nei vari santuari mariani presenti in diocesi affinché il maggior numero di fedeli possa pregare per la prossima assise sinodale nel giorno in cui si fa memoria della Vergine che, accolto in sé il Verbo di Dio, si fece prossima alla cugina Elisabetta, immagine di una Chiesa che è chiamata sempre più ad accogliere la Parola e a farsi prossima di quanti sono in difficoltà e attendono la gioia del Vangelo”, si legge in una nota diocesana.